Lecce-Monza 1-1: Apre Sensi, chiude Gonzalez (highlights)

LECCE- MONZA 1-1

RETI: 35′ Sensi (M), 48’ Gonzalez (L)

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (62’ Gallo); Helgason (46’ Gonzalez), Hjulmand, Bistrovic (82’ Askildsen) Banda, Ceesay (62’ Colombo), Di Francesco (76’ Rodriguez). Panchina: Bleve, Brancolini, Tuia, Listowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti. All. Baroni.

MONZA 352: Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Izzo; Birindelli (46’ Molina), Sensi (88’ Machin), Rovella (59’ Colpani), Pessina (59’ Valoti), Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari (59’ Ciurria). Panchina: Cragno, Caldirola, Antov, Marrone, Barberis, Ranocchia, Bondo, Gytkiaer, Vignato). All. Stroppa.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: Birindelli, Sensi, Di Francesco, Molina per gioco falloso, Gendrey per comportamento non regolamentare, Banda per simulazione.

Note: 23.391 spettatori (19.948 abbonati) per un incasso totale di 384.756 euro. Angoli 8 a 4 per il Lecce. Recupero: 4′ e 6′.