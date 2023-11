Lecce – Milan 2-2, solo il VAR nega una vittoria da sogno

Lecce – Stadio di Via del Mare che offre il “tutto esaurito” per un colpo d’occhio come sempre di primissimo livello. D’Aversa schiera in pratica la stessa formazione che ha affrontato la Roma con la sola eccezione di Strefezza per l’infortunato Almqvist.

Partita che inizia subito con ritmi altissimi e a farne le spese è probabilmente il giocatore più forte in campo, ovvero Rafa Leao che all’8′ minuto deve lasciare il campo per un infortunio al retto femorale. Al 13′ arriva la vera prima occasione del match con Pobega che di mancino impegna Falcone da posizione defilata.

Il Lecce prova a reagire all’iniziale entusiasmo offensivo rossonero con gli strappi offensivi di Strefezza e Banda; proprio loro provano a calciare verso la porta difesa da Maignan al 21′ e al 22′ ma le loro conclusioni sono deboli e facilmente leggibili dal portiere rossonero.

A passare al 27′ è però il Milan con Olivier Giroud che premia al meglio lo strappo di Theo Hernandez sulla corsia mancina attaccando ferocemente il primo palo e battendo con un tocco di prima Falcone. Al 35′ raddoppiano i rossoneri con Reijnders che si fa quasi 50 metri di campo palla al piede senza trovare alcuna opposizione giallorossa e, dopo essere entrato in area di rigore, ha superato Falcone potendo calciare indisturbato.

Sempre l’olandese un minuto più tardi con un’azione quasi fotocopia colpisce il palo alla sinistra del portierone giallorosso. Al 38′ invece Banda ha la palla buona per accorciare le distanze ma è superlativo Maignan nell’opporsi. Finisce il primo con gli uomini di Pioli in vantaggio di due reti.

Il secondo tempo riprende con un solo cambio per i rossoneri che cambiano Calabria con Musah. I minuti passano senza delle vere e proprie occasioni da entrambe le parti ma sicuramente un atteggiamento del Lecce che sottolinea confusione e totale assenza del centrocampo con i cursori milanisti che hanno così vita facile. D’Aversa prova a cambiare tanto inserendo quattro giocatori ma ancora Milan che al 63′ impegna Falcone con Okafor libero di calciare verso la porta giallorossa.

Al 66′ però sugli sviluppi di un calcio d’angolo improvvisamente accorcia le distanze il Lecce con Sansone che raccoglie una spizzata di Baschirotto e da zero metri supera Maignan. L’inerzia della gara cambia improvvisamente e dopo quattro minuti i giallorossi pareggiano con un’azione di ripartenza che vede Banda finalizzare egregiamente un invito geniale di Sansone.

Il Milan prova a reagire con un paio di conclusione da lontano di Theo Hernandez ma il Lecce continua a premere e con Sansone su calcio piazzato sfiora il terzo gol. All’80 Piccoli ha una palla d’oro da poter servire a tre suoi compagni posizionati in maniera favorevole per battere a rete ma sceglie la di calciare da lontano spedendo la palla sopra la traversa.

Ancora Lecce con Gonzalez che all’85’ pesca Sansone sul secondo palo e il numero con il numero 11 giallorosso che colpisce la parte interna del palo. Ancora l’ex Bologna al 88′ sfiora l’incrocio alla destra di Maignan. Poi arbitro e VAR negano un gol pazzesco a Roberto Piccoli che aveva firmato una delle rimonte più belle della storia dei giallorossi. Al triplice fischio l’intero stadio ha fischiato scelta arbitrale.

LECCE-MILAN 2-2

RETI: 28′ Giroud (MIL), 35′ Reinjnders (MIL); 66′ Sansone (LEC), 70′ Banda (LEC)

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (63′ Blin), Ramadani, Rafia (57′ Gonzalez); Strefezza (63′ Sansone), Krstovic (63′ Piccoli), Banda. Panchina: Brancolini, Oudin, Gallo, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Burnete, Touba. All. D’Aversa.

MILAN 4-3-3: Maignan; Calabria (46′ Musah), Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Reijnders, Pobega (71′ Florenzi); Chukwueze (Jovic), Leao (10′ Okafor), Giroud. Panchina: Nava, Mirante, Adli, Loftus-Cheek, Jovic, Romero, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli

ARBITRO: Rosario Abisso della sez. di Palermo.

AMMONITI: 43′ Hernandez (MIL), 80′ Musah (MIL), 81’Florenzi (MIL); 45′ Ramadani (LEC), 62′ Strefezza (LEC),

NOTE: Spettatori: 26.480 (€ 630.716,10)

