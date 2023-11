Eccellenza/A: Bisceglie, ingaggiato il 22enne portiere Dario Suma

L’As Bisceglie Calcio irrobustisce la propria batteria di portieri con l’ingaggio di Dario Suma. Classe 2001, originario di Ceglie Messapica, a dispetto della giovane età Suma vanta già un ragguardevole curriculum in serie D, certificato da ben 113 presenze (a cui si aggiungono altre 9 fra gare di coppa e playoff) nell’arco di 5 stagioni.

Approdato appena 17enne nei ranghi del Fasano, ha esordito in quarta serie nella stagione 2018/19 scendendo in campo 6 volte, quindi nei tre successivi campionati di D (dal 2019 al 2022) è stato titolare inamovibile della porta biancazzurra collezionando nel complesso 83 presenze. Nell’estate del 2022 Suma si è trasferito al Martina Franca, dove ha difeso la porta per 13 volte nella prima metà di stagione, preludio al trasferimento dicembrino in quel di Matera (sempre nel girone H di serie D), in cui si è distinto con 11 incontri disputati, fra cui 4 “clean sheet”.

Svincolato nella scorsa estate, ora Suma ha la ghiotta opportunità di ripartire da un’altra piazza blasonata del calcio pugliese, con l’obiettivo di poter contribuire a ritrovare quella categoria da lui stessa ripetutamente calcata nelle precedenti annate.

