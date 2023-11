Feralpisalò-Bari, Marino: “Ottimo avvio, poi usciti dalla partita. Ora reagiamo”

PIACENZA – Non va molto giù a mister Marino il modo in cui è maturato il pareggio del Bari sul campo della Feralpisalò: “Fino allo 0-2 la partità si era messa bene, poi non avrei mai pensato sarebbe accaduto quello che poi abbiamo visto tutti. Siamo usciti dal campo, prima di allora i nostri avversari si erano visti molto poco e quello era stato merito nostro. Avremmo dovuto interpretare meglio e diversamente alcuni momenti della partita, la reazione soprattutto doveva essere diversa. La voglia di far bene non ci era mancata neppure nella ripresa, ma bisogna capire che serve equilibrio. Il rigore sbagliato da Diaw alla fine ha pesato, ci sono anche un paio di episodi arbitrali rivedibili. In particolare quello che ha coinvolto Dorval- Il gol di Achik? Può agire come esterno di centrocampo e come esterno. Deve continuare così”. Dopo la sosta arriva il Venezia al San Nicola: “Sarà un bel banco di prova, dovremo farci trovare preparati. E soprattutto reagire da grande squadra”.

