Lecce, Miglietta risponde alla Poli Bortone in metito al Peba: “ Attacco strumentale

In merito all’attacco ed alle critiche delle scorse ore della candidata sindaca Poli Bortone, risponde diretta l’assessore al ramo. Le dichiarazioni dell’Assessore Silvia Miglietta riflettono l’importanza del Piano per l’Accessibilità approvato dal Consiglio comunale a dicembre scorso. Questo piano, frutto di un lavoro complesso e serio svolto dai vari settori dell’amministrazione comunale, dalle associazioni e dai consulenti guidati dal Professor Antonio Lauria, mira a garantire l’eliminazione delle barriere architettoniche e a rendere la città più accessibile a tutti.

L’Assessore Miglietta sottolinea che non intende soffermarsi sui dettagli tecnici del piano, ma vuole evidenziare l’importanza del lavoro di rilevazione svolto nell’area pilota e il contributo fondamentale fornito dal Laboratorio comunale per l’accessibilità nella redazione dei progetti di riqualificazione. Questi progetti rappresentano un passo concreto verso la realizzazione delle previsioni del piano e saranno seguiti da ulteriori interventi di rigenerazione in tutta la città.

Tuttavia, l’Assessore esprime la sua preoccupazione per l’utilizzo strumentale e polemico che viene fatto di un tema così importante. Sottolinea che ci sono persone che dedicano la propria vita a migliorare l’accessibilità e che è fondamentale trattare questo argomento con rispetto e serietà. Critica in particolare il centrodestra e Poli Bortone, evidenziando come siano stati sempre contrari ai cantieri e agli interventi per rimuovere le barriere architettoniche.

Per dimostrare la sua affermazione, l’Assessore ricorda le polemiche che sono state sollevate in passato riguardo ai cantieri per il rifacimento della circonvallazione, la riqualificazione del piazzale della stazione, gli interventi nel centro storico e la realizzazione degli scivoli per i disabili nel quartiere Mazzini. Queste polemiche, secondo l’Assessore, dimostrano l’opposizione del centrodestra a favorire l’accessibilità e a garantire i diritti delle persone con disabilità.

Infine, l’Assessore sottolinea l’importanza di continuare a progredire con Carlo Salvemini al comando, per evitare di tornare a un passato in cui le persone con disabilità erano ignorate. Questa affermazione sottolinea la volontà di proseguire nel percorso di miglioramento dell’accessibilità e di garantire un futuro inclusivo per tutti i cittadini.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts