Il Lecce ha raggiunto l’accordo con il Palermo per la cessione, a titolo definitivo, di Francesco Di Mariano. Il calciatore è a già in Sicilia per sostenere le visite mediche.

Intanto, la squadra continua a lavorare per preparare la sfida con il Sassuolo in programma alle 20.45 di sabato 20 agosto. Differenziato per Dermaku e Cetin.

A proposito del match di Reggio Emilia con il Sassuolo, il Lecce comunica che la vendita dei biglietti del settore ospiti è già attiva e si chiuderà alle 19:00 di venerdì 19 agosto. Prezzo Tagliando: € 20,00 + diritti di prevendita. Modalità di vendita: circuito VIVATICKET settore ospiti Tribuna Nord (capienza 2.000 posti). Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), le richieste dovranno essere inviate a segreteria@sassuolocalcio.it entro le ore 12:00 di giovedì 18 agosto.