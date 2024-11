Lecce, lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita

Lecce – È stato presentato a Lecce il progetto interregionale per la lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita. L’iniziativa di Fondazione ANT, co-finanziata da Fondazione CON IL SUD, abbraccia diverse aree cruciali: dalla prevenzione alla cura del benessere dei famigliari, dall’assistenza psicologica al coinvolgimento delle nuove generazioni con incontri dedicati nelle scuole. Fondamentale risulta essere ovviamente l’attività psicologica tanto per i malati oncologici quanto per i loro famigliari, così come ci conferma la dottoressa Serena Palladini.

