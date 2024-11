Al Festival del Cinema Europeo l’anteprima internazionale di Casi el Paraiso

Lecce – La XXV edizione del Festival propone in apertura gli Apulia Film Forum Screenings, presentando in anteprima internazionale Casi el Paraiso di Edgar San Juan che narra la storia di un truffatore italiano, finto nobile, che va a Città del Messico per sfruttare il fascino dell’élite locale per la nobiltà europea. Ogni sua richiesta verrà assecondata, e i notabili gli offriranno persino in sposa le figlie. Una regione che rappresenta un enorme set cinematografico come conferma ai nostri microfoni il produttore del film Maurizio Antonini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author