Lecce, la fontanella di via Marconi in stato di abbandono

Lecce – Un vero e proprio mini monumento che a suo modo racconta la storia di Lecce, di quando una parte dell’attività commerciale del capoluogo salentino si svolgeva ai piedi delle mura del Castello di Carlo V. La fontanella di via marconi, come denunciato dal leccese Angelo Benedetto, ora è in stato di quasi totale abbandono, mantenendo solo un triste e sbiadito ricordo di quello che è stata.

