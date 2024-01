Lecce – Juventus 0-3, troppa Juve e pochissimo Lecce

Lecce – Il Lecce si presenta in campo con gli stessi undici che hanno ben figurato nella sconfitta di misura a Roma contro la Lazio. Prima del calcio d’inizio Antonino Gallo ha ricevuto dal presidente Sticchi Damiani una maglia celebrativa per le 100 gare in giallorosso. Dopo un iniziale spavento per i giallorossi a causa di una deviazione sotto misura di Vlahovic, il Lecce è andato vicino al gol con la conclusione di Krstovic al 5′. Dopo due minuti Almqvist ha sulla testa la palla buona per l’1-0 ma Danilo anticipa l’esterno giallorosso proprio al momento della deviazione in rete. Al 10′ però è la Juve ad andare vicinissima al vantaggio con il colpo di testa di McKennie salvato sulla linea da Krsotvic. Succede davvero poco, dopo le sfuriate dei primi minuti registrate da entrambe le parti sino al 33′ quando Oudin conclude debolmente di destro, tiro controllato senza problemi da Szczesny. Primo tempo che finisce a reti inviolate per un pareggio giusto per quanto visto in campo.

Al rientro in campo entrambi i tecnici scelgono di dare fiducia agli stessi giocatori della prima frazione di gara. Non succede nulla nemmeno nei primi tredici minuti del primo tempo sino a quando prima Yldiz impegna Falcone, poi sulla respinta si fionda Cambiaso che mette in mezzo un pallone sul quale si fionda Vlahovic che di mancino realizza il gol del vantaggio bianconero. Al 65′ fa il suo esordio in giallorosso il nuovo acquisto Santiago Pierotti. Lo spartito in campo non cambia e la Juve raddoppia col suo bomber principe che al 68′, questa volta su corss di McKennie, realizza la personale doppietta. Al 75′ pezzo di bravura di Dorgu che con un controllo egregio si libera del suo diretto avversario e calcia di destro verso la porta di Szczesny che però non ha problemi a bloccare. All’84’ la Juve arrotonda ulteriormente il risultato grazie al colpo di testa di Bremer che trafigge Falcone sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Iling Junior e concesso per un fallo ingenuo di Pierotti su Alex Sandro.

Termina con un secco 3-0 una gara giocata bene dai giallorossi nel primo tempo, seconda frazione di gara invece altamente deludente da parte di Baschirotto e compagni.

LECCE-JUVENTUS

RETI: 60′ Vlahovic (JUV), 68′ Vlahovic (JUV), 85′ Alex Sandro (JUV)

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (65′ Dorgu); Kaba, Ramadani, Gonzalez (60′ Blin); Oudin (65′ Pierotti), Krstovic (71′ Piccoli), Almqvist (71′ Sansone). Panchina: Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Dorgu, Berisha, Strefezza, Blin, Pierotti, Piccoli. All. D’Aversa.

JUVENTUS 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (80′ Alex Sandro), Miretti (56′ Weah), Locatelli, Mckennie, Kostic (74′ Iling Junior); Vlahovic, Yildiz (74′ Milik). Panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling Junior, Nonge, Milik. All. Allegri

ARBITRO: Daniele Doveri della sez. di Roma

AMMONITI: 22′ McKennie (JUV); 47′ Trinchera (LEC, d.s. dalla panchina)

NOTE: Spettatori: 28.074 (€ 800.029, 10)

