Lecce – L’Inter capolista passa anche a Lecce consolidando il suo primato. Finisce in goleada per i nerazzurri, che hanno sfruttato il solito calo giallorosso nei secondi tempi. Di Lautaro Martinez (doppietta), Frattesi e De Vrij le reti che hanno deciso il match.

D’Aversa sceglie dall’inizio Touba in difesa, Blin e Rafia a centrocampo e Sansone in avanti. Al 6′ prima occasione della gara firmata dai padroni di casa che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, riescono ad arrivare alla conclusione con Almqvist che però calcia senza convinzione sulla traversa.

Improvvisamente però a passare in vantaggio è l’Inter che sfrutta una palla persa da Touba che sbaglia il lancio e consente ad Asllani di ricevere la sfera indisturbato e servire così il proprio capitano Lautaro Martinez che è bravo a resistere al ritorno dello stesso difensore giallorosso e battere Falcone.

Ancora Inter al 21′ che sfiora il gol con Mkhitaryan che di mancino manda di poco a lato del palo sinistro della porta difesa dal numero 30 di D’Aversa. Al 44′ ci provano ancora i neroazzurri, questa volta con Asllani che però calcia debole e centrale.

Finale di tempo di marca giallorossa che riesce a guadagnare un calcio d’angolo con un colpo di testa di Almqvist deviato da Dimarco, sugli sviluppi dello stesso serie di batti e ribatti ma nulla di fatto con il finale della prima frazione che premia Inzaghi e i suoi.

Il secondo tempo inizia con gli stessi 22 calciatori della prima frazione di gara, ma con il quarto uomo Niccolò Baroni che sostituisce l’infortunato direttore di gara Doveri.

Occasionissima per i padroni di casa che spingono subito sull’acceleratore: Blin sfiora la rete con un colpo di testa in tuffo sul cross da sinistra di Gallo. Rispondono però i neroazzurri con Dimarco che col suo mancino riesce a calciare al volo, ma Falcone si fa trovare pronto e respinge da par suo.

Continua a spingere l’Inter che trova il raddoppio con Frattesi dopo un’azione combinata tra Lautaro Martinez e Sanchez: tap-in vincente su un traversone basso del numero 70 neroazzurro. Passano appena due minuti e i gol diventano tre per gli ospiti: Frattesi è bravo a ribaltare l’azione, vedere l’inserimento sul secondo palo di Lautaro Martinez che deve solo ringraziare l’assist del compagno, siglare il suo secondo gol di serata e il terzo per i suoi.

Al 63′ sussulto d’orgoglio del Lecce: Piccoli lascia partire una bordata dai 30 metri che lambisce il palo alla destra di Audero. Lo imita poco dopo Banda: sfruttando un controllo sbagliato di Dumfries, punta Bisseck e di mancino preoccupa non poco l’estremo difensore di Inzaghi che vede la palla uscire di pochissimo.

Il Lecce però non c’è più mentalmente e al 68′ regala letteralmente un calcio d’angolo con Baschirotto che gestisce malissimo un pallone facendo terminare lo stesso al di là della linea di fondo; sul successivo corner battuto da Dimcarco, De Vrij salta più in alto di tutti e porta il punteggio sul 4-0 per gli ospiti. Continua ad attaccare l’Inter che sfiora il 5-0 con Arnautovic sul quale si supera di piede Falcone.

LECCE-INTER

RETI: 15′ Martinez (INT), 53′ Frattesi (INT), 55′ Martinez (INT), 68′ De Vrij (INT)

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba (57′ Kaba), Gallo; Blin, Ramadani (78′ Berisha), Rafia (57′ Gonzalez); Almqvist (76′ Oudin), Piccoli, Sansone (57′ Banda). Panchina: Brancolini, Samooja, Kaba, Banda, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba, Krstovic. All. D’Aversa.

INTER 3-5-2: Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (77′ Akinsanmiro), Asllani (55′ Barella), Mkhitaryan (65′ Klaassen), Di Marco (76′ Bouchanan); Sanchez, Martinez (65′ Arnautovic). Panchina: Di Gennaro, Calligaris, Arnautovic, Klaasesen, Bouchanan, Calhanoglu, Pavard, Darmian, Akinsanmiro, Sarr, Bastoni. All. Inzaghi

ARBITRO: Daniele Doveri sez. di Roma

AMMONITI: 2′ Sansone (LEC); 37′ Asllani (INT), 62′ Mkhitaryan (INT)

NOTE: Spettatori: 27.910 (€ 789.098,10)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author