Lecce, iniziano i lavori su via Trinchese

Lecce – Sono partiti i lavori su via Trinchese la centralissima via che collega piazza Mazzini con Piazza Sant’Oronzo. Lavori che, da calendario, dovrebbero continuare sino a marzo 2025 con buona pace dei tanti commercianti la cui attività affaccia proprio sull’arteria del centro cittadino il cui look verrà rifatto completamente sebbene verranno lasciati due corridoi pedonali, larghi circa un metro, per consentire il transito a residenti e turisti, magari, proprio interessati a fare shopping. Un problema che i commercianti di zona evidenziano soprattutto in relazione all’interessamento dei mesi dal più alto fatturato annuale, novembre e dicembre appunto, scoraggiati dalla mancata scelta di procrastinare l’inizio dei lavori a gennaio.

