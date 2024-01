Lecce, i bus della discordia

Lecce – L’effettivo utilizzo dei mezzi pubblici a Lecce non sembra trovare un punto di incontro tra chi sostiene, come l’assessore alla mobilità cittadina Marco De Matteis che si siano fatti grandi passi in avanti nella fruizione dei bus e chi, come il consigliere d’opposizione Giorgio Pala evidenzia che vi sono troppe falle, in primis il collegamento tra Lecce e l’aeroporto di Brindisi.

