Lecce, Guilbert chiede scusa ai tifosi per l’espulsione

Dispiaciuto per il cartellino rosso e, soprattutto, per l’esito della gara che sembrava ormai indirizzata verso la seconda vittoria in campionato del Lecce, Frederic Guilbert ha deciso di scusarsi pubblicamente. Attraverso un post su X, il difensore ha voluto assumersi parte delle responsabilità per il risultato negativo, rivolgendosi direttamente ai tifosi. “Scusa per il cartellino rosso, se non vinciamo questa partita è in parte colpa mia,” ha scritto il giocatore, mostrando rammarico per l’episodio che ha cambiato il corso della partita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author