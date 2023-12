Lecce, Gonzalez: “Vogliamo vincere contro l’Empoli”

Il centrocampista del Lecce Joan Gonzalez ha parlato questa mattina in conferenza stampa, facendo il punto in casa giallorossa: “Contro il Bologna abbiamo giocato molto bene. Ci hanno messo in difficoltà, sono forti e ben costruiti. Primo tempo meglio noi, secondo meglio loro. Alla fine è stato un buon punto, il pareggio è stato giusto. Ora stiamo preparando come sempre molto bene la prossima partita, con il solito obiettivo fare punti per la salvezza e la consapevolezza che anche l’Empoli lotta per non retrocedere. Giocheremo per vincere, questo è sicuro. Io sto bene, la squadra snche e si sta vedendo. È un campionato difficile. Avremmo potuto prendere punti in più, ma continuiamo a lavorare per la salvezza. Per trovare la salvezza servono più punti possibili e noi pensiamo partita dopo partita. A Empoli andremo per vincere, ma serve la prestazione. Poi penseremo al Frosinone. Quest’anno siamo tanti giocatori ed è difficile trovare spazio. C’è tanta concorrenza a centrocampo, stiamo tutti facendo bene e quando entri devi dimostrare ciò che puoi dare. Anche quando non stavo giocando molto sentivo comunque la fiducia di squadra e allenatore, è una situazione normale per molti calciatori, la fiducia c’è sempre stata”.

