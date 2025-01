Lecce, ecco il cantiere di via Trinchese

Lecce – Il cantiere per i lavori su via Trinchese è apparso nuovamente sulla centralissima via dello shopping leccese. Era stato montato infatti già a metà ottobre quando i lavori avrebbero dovuto iniziare ma le proteste dei commercianti avevano spinto l’amministrazione cittadina a spostare dopo le festività natalizie l’inizio del rifacimento della strada per consentire ai tanti negozi che affacciano su via Trinchese di poter accogliere senza problemi i clienti durante il black Friday e il periodo di Natale. Ora hanno finalmente preso il via in maniera definitiva col primo lotto degli interventi, che riguardano il tratto di via Trinchese tra piazza Mazzini e via Fabio Filzi. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla ha sottolineato la scelta di posticipare l’inizio dei lavori proprio in virtù di quanto ricordato prima e che sarà premura di questa amministrazione vigilare sull’attività del cantiere, cercando di andare sempre incontro alle esigenze dei commercianti e di ridurre quanto più possibile il disagio dei pedoni. I lavori dureranno 14 settimane: se i tempi saranno rispettati vorrà dire che per Pasqua, via Trinchese tornerà libera dal cantiere. Successivamente, sarà avviato il secondo lotto che interesserà il tratto tra via Filzi e via Cavallotti. In tutto, una porzione urbana che si estende per circa 150 metri lineari con una superficie di circa 1410 metri quadrati. L’importo finanziato per la realizzazione del progetto è di 577mila euro.

