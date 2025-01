Novoli (LE), a “Lu Cantieri” ALFest avvicina l’Oriente al Salento

Novoli (LE) – Un ponte tra Occidente e Oriente che vede il Salento da secoli porta tra due mondi. Un ponte che in questi anni è stato costruito da ALFest e che in quest’occasione trova in Novoli, nella sua Focara e nell’Agriturismo Lu Cantieri di Costantino e Antonio Greco, padre e figlio uniti dall’amore verso la proprita terra, una calorosa accoglienza verso gli ospiti d’eccezione giunti dal lontano Giappone. Tra chi è venuto per ammirare lo spettacolo del Fuoco Buono di Sant’Antonio Abate e a provare le prelibatezze tipiche del Salento le giornaliste giapponesi Sakayo Shimokobe, Nao Takahashi, Hiroko Yabuuki e il giornalista Keiichi Koyama. Un ponte, come detto, costruito dal ALFest della sua direttrice artistica Cristina Massaro e sostenuto dall’assessore di Novoli l’avvocato Federica Pezzuto.

