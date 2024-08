Lecce, continuano i servizi di controllo del territorio dei carabinieri

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio dei carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzati a garantire un’estate tranquilla a residenti e turisti.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi posti di controllo, che hanno permesso l’identificazione di 163 persone, e oltre ottanta veicoli. Ventotto sono le sanzioni amministrative contestate per violazioni legate all’inosservanza del Codice della Strada, e due le patenti ritirate per guida in stato di alterazione psicofisica.

Due soggetti, inoltre, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria: il primo perché si è reso responsabile della violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Lecce; il secondo perché guidava senza patente, mai conseguita. Un veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Un uomo, originario della Romania, infine, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dello specifico servizio, i militari hanno proceduto al controllo del 21enne che, fin da subito, già alla vista della gazzella dell’Arma, ha assunto un atteggiamento che ha destato l’attenzione dei carabinieri. Questi ultimi hanno proceduto con la perquisizione personale e veicolare, poi estesa anche al domicilio.

Nell’abitacolo dell’utilitaria, condotta dal ragazzo, sono state rinvenute 11 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 19 grammi. Nell’armadio della camera da letto del giovane, inoltre, ulteriori 25 dosi della stessa sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento oltre alla somma di circa 45 euro in contanti.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, così come anche il denaro contante ritenuto provento della presunta attività di spaccio.

