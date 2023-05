Lecce: Baroni, ‘Monza imbattuto da 8 giornate? Questo ci carica’

La gara di Monza può valere la salvezza per il Lecce. Nell’aereo che ha portato la truppa giallorossa in Lombardia è salito anche capitan Hjulmand ancora alle prese con un problema muscolare, il cui utilizzo sarà deciso nell’immediata viglia: “Si è allenato anche oggi (sabato 27 maggio, ndr), ha forzato, ma senza calciare: siamo sulla strada giusta, valuteremo se impiegarlo o meno immediatamente prima del match, anche in base alle sue sensazioni”, ha detto Baroni, tecnico del Lecce, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’U Power Stadium.

Al di là di Hjulmand, sulla formazione l’allenatore giallorosso è esplicito: “Askildsen ha fatto bene, così come Maleh. Sono soddisfatto perché la squadra sta bene e ho l’imbarazzo nella scelta degli uomini. Rientra Banda dalla squalifica e, Dermaku a parte, ho disponibile l’organico al completo”.

Baroni, poi, si complimenta con il Monza di Palladino, imbattuto da 8 giornate: “Ha un organico importante ed è la squadra più in forma del campionato. Tutto questo ci carica ulteriormente, dobbiamo giocare concentrati, con rispetto, ma senza timore. Servirà una prestazione grintosa e determinata”.

Chiusura sulla mancata contemporaneità: “Dobbiamo solo pensare a noi stessi senza aspettarci nulla dagli altri, sarebbe un grave errore che non possiamo permetterci. Mancano due gare per noi come per gli altri e io credo molto nella mia squadra”.

