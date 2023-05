Brindisi: ‘casting’ per il ds, si raffredda la pista Montanaro

Il Brindisi è caccia di un direttore sportivo in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club del presidente Daniele Arigliano, dopo aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Ciro Danucci in panchina, sta cercando un ds che abbia contatti con società importanti di categorie superiori e sappia lavorare con i giovani. In queste ore ci sono stati già diversi contatti ma il casting proseguirà senza sosta. Tra i profili sondati con maggiore insistenza c’era sicuramente quello di Antonio Montanaro, attuale ds del Chieri di Stefano Sorrentino. Una pista che, tuttavia, pare si sia raffreddata nelle ultime ore.

