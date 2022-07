Alle 5.35 a Lecce, in via Sannicola, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta per un incidente stradale in cui si è verificato il ribaltamento dell’auto con quattro ragazzi a bordo. Sul posto i caschi rossi hanno provveduto a soccorrere il conducente e gli occupanti dell’auto e a mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento.