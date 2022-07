Incidente all’alba sulla strada provinciale 20, all’altezza della rotatoria per Grottela, in agro di Copertino. Una 20enne, originaria di Sannicola, al volante della sua Fiat 500, per circostanze in fase di accertamento, è uscita fuori strada, ribaltandosi, e finendo all’interno dell’aiuola della rotatoria. Sono stati gli automobilisti di passaggio ad allertare i soccorso, sul posto un’ambulanza del 118 che ha condotto la malcapitata con codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente si trova ricoverata con prognosi riservata.

