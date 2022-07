Taranto: Schianto violento tra auto, tre feriti gravi

Tre feriti trasportati in ospedale in codice rosso. È il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di sabato 16 luglio nella borgata di Talsano, a Taranto. Per cause in fase di accertamento, due auto, una Opel Astra guidata da un 46enne e una Peugeot 207 con due coniugi a bordo, si sono scontrate violentemente: nell’impatto, la Peugeot si è ribaltata finendo fuori strada. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11.00 tra via Pavese e via Atlantico, a Talsano. Soccorse dai sanitari del 118, le tre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate al SS Annunziata di Taranto in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.