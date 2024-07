Lecce, tre assessori per ramo albero caduto: ‘Stiamo monitorando’

“Alle prime luci dell’alba, in piazza Ludovico Ariosto un grosso ramo di un albero di fitolacca si è staccato dal tronco principale, precipitando al suolo fortunatamente senza coinvolgere persone o cose. Il tecnico comunale ha raggiunto immediatamente il luogo dell’evento, coordinando l’intervento del personale Lupiae, che è arrivato con un mezzo pesante dotato di ragno, un cestello e una macchina per la rimozione. La Polizia Locale ha rintracciato i proprietari di alcune autovetture parcheggiate nella zona, chiedendo loro di spostarle per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza”.

Cosi scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore neo nominato Giancarlo Capoccia che continua: “ Sono intervenuti sul luogo anche gli assessori Giancarlo Capoccia (Polizia Locale – Sicurezza Urbana), Severo Martini (Ambiente) e Giampaolo Scorrano (Urbanistica), ciascuno per supervisionare gli interventi di propria competenza.

Restiamo meravigliati che, nonostante l’amministrazione precedente, guidata dall’ex sindaco Carlo Salvemini, abbia speso migliaia di euro per il monitoraggio delle alberature in città, si sia verificato un evento incidentale come quello accaduto questa mattina. Sarà nostra premura esaminare tutte le delibere relative al monitoraggio, verificando chi è stato incaricato di questo controllo, la spesa reale sostenuta, quali zone sono state interessate dalla verifica e il report finale del lavoro effettuato. Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza e la qualità del nostro ambiente urbano. Grazie al personale Tecinco comunale, Lupiae e Polizia Locale intervenuto.” Conclude.

Maria Teresa Carrozzo