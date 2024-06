Lecce, è in corso la Festa dei Carabinieri. 210esimo anniversario

Ha appena preso il via la cerimonia per celebrare il 210° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Questo importante evento è in corso nella suggestiva Piazza Duomo di Lecce, che si è illuminata dei colori distintivi dell’Arma

Oltre alle massime autorità presenti, l’evento sta vedendo la partecipazione di numerosi studenti, testimoni del percorso di crescita e legalità intrapreso durante l’ultimo anno in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Tra poco saranno resi gli onori ai Gonfaloni della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lecce, Campi Salentina, Maglie, Gallipoli, Tricase e Casarano, così come ai labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con il gruppo delle “Benemerite”, e delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La cerimonia prevede lo schieramento di una compagnia di formazione composta da Carabinieri in Grande Uniforme Storica, nonché la presenza di una rappresentanza di Comandanti di Stazione e di militari appartenenti alle varie specialità presenti sul territorio. Durante l’evento, saranno consegnate alcune ricompense ai Carabinieri che si sono particolarmente distinti in attività di servizio, riconoscendo il loro impegno e sacrificio nel garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Ad allietare la serata, ci saranno delle esecuzioni della talentuosa orchestra sinfonica del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce. Inoltre, una rappresentazione artistica, che unisce tradizione e modernità, contribuirà ad arricchire l’atmosfera festosa dell’evento.

Questa celebrazione dell’Arma dei Carabinieri è un momento di grande importanza per la città di Lecce e per l’intera comunità. Rappresenta l’opportunità di rendere omaggio a coloro che, con dedizione e professionalità, si impegnano quotidianamente per garantire la nostra sicurezza e difendere i nostri valori.

Maria Teresa Carrozzo