Lecce, al Paisiello l’Assemblea Regionale ANCI Puglia

Lecce – Si è tenuta presso il teatro Paisiello di Lecce l’assemblea regionale ANCI Puglia. Nell’occasione i sindaci dei comuni pugliesi hanno approfondito il tema del PNRR, analizzando sfide e opportunità a esso legate. PNRR che, come sottolinea la presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio rappresenta uno strumento sfruttato appieno dai Comuni della Regione. Criticità che però non sono del tutto scomparse così come sottolineato dal sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone. Una situazione che invece il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci vede molto più serena.

