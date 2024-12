Lecce: aggredisce agente e tenta di strangolarlo, arrestato

Un 27enne di origine senegalese è stato arrestato nella serata di lunedì 16 dicembre a Lecce per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il giovane, già noto per episodi di minacce ai passanti nei pressi della Questura, ha aggredito un agente in servizio dopo aver ricevuto l’ordine di allontanarsi.

L’aggressore, senza apparente motivo, ha prima insultato il poliziotto, poi lo ha raggiunto e tentato di strangolarlo con le mani e con una collana che l’agente indossava. Dopo una breve colluttazione, l’agente è riuscito a bloccare l’uomo, grazie anche all’intervento di una pattuglia delle Volanti giunta in soccorso.

Il poliziotto ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni e ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Il 27enne è stato arrestato e ora dovrà rispondere delle gravi accuse.

Maria Teresa Carrozzo