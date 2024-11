Le osservazioni di Cosimo Borraccino sulla discarica Lutum

Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto, ha presentato ufficialmente, via PEC, le proprie osservazioni al progetto della LUTUM Srl riguardante la “Riattivazione di una installazione di smaltimento rifiuti non pericolosi (IPPC 5.3 e 5.4)” a Palombara, nel tarantino. Le osservazioni, inviate ai 26 enti interessati, anticipano la conferenza dei servizi prevista per il prossimo 19 novembre e richiamano le precedenti note inviate il 12 luglio 2023.

Criticità urbanistiche

Borraccino ha messo in evidenza questioni di carattere urbanistico, partendo dal parere negativo del Comune di Taranto, datato 23 gennaio 2024, che ha dichiarato non conforme il progetto alle originarie destinazioni urbanistiche. Secondo Borraccino, è necessario che il Comune approvi una variante urbanistica affinché l’impianto possa essere autorizzato, come accaduto in procedimenti analoghi nella provincia. Egli non condivide la posizione comunale che ritiene la destinazione urbanistica invariata, poiché i documenti citati nel parere comunale risultano ormai scaduti.

Vincoli del piano regionale dei rifiuti

Borraccino ha sollevato una seconda questione sul Piano Regionale dei Rifiuti, approvato con la DGR 673/2022, il quale impone vincoli escludenti per i siti potenzialmente contaminati. Il consigliere ha evidenziato che le attività di caratterizzazione ambientale del sito sono ancora in corso, e che non sono stati ancora completati tutti gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza ambientale. Di conseguenza, sostiene che tale vincolo escludente debba essere applicato, e che in queste condizioni non sia possibile autorizzare l’impianto per mancanza di certezze sulla salubrità del sito.

Borraccino conclude che tali elementi impongono una valutazione oggettiva e ritiene che il Settore Ecologia della Provincia di Taranto debba esprimere un parere negativo sull’intervento, considerando le criticità urbanistiche e i vincoli ambientali ancora irrisolti.

