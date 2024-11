Ex Ilva, anche per Cassazione licenziamento di Riccardo Cristello fu illegittimo

La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento di Riccardo Cristello, tecnico di controllo costi dello stabilimento ex Ilva (all’epoca ArcelorMittal), avvenuto nell’aprile 2021. La decisione ribadisce quanto già stabilito dal Giudice del Lavoro di Taranto e dalla Corte d’Appello di Lecce.

Cristello fu licenziato dopo aver condiviso su Facebook uno screenshot che invitava alla visione della fiction “Svegliati amore mio”, interpretata da Sabrina Ferilli, che tratta il tema delle conseguenze sanitarie di un’acciaieria.

Nel luglio 2021, il Giudice del Lavoro aveva ordinato il reintegro di Cristello, sostenendo che il post incriminato non contenesse alcun riferimento diretto o indiretto all’azienda. Acciaierie d’Italia, subentrata ad ArcelorMittal, aveva impugnato la decisione, avviando la fase di giudizio piena. Anche in questa sede, nel marzo 2022, la legittimità del licenziamento era stata respinta, con ulteriore conferma dalla Corte d’Appello nel giugno 2022. La Cassazione ha ora messo la parola fine sulla vicenda.

“Questa pronuncia – ha dichiarato Francesco Rizzo dell’Usb – rappresenta un punto fermo su una vicenda emblematica della gestione ArcelorMittal, in cui è stato messo in discussione un diritto fondamentale come la libertà di espressione.”

