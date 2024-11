Di Cuia: ‘Rischio chiusura reparto di neonatologia di Taranto’

Grave carenza di medici presso il reparto di Neonatologia dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto, che rischia la chiusura a causa di un numero insufficiente di specialisti. La denuncia arriva da Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia, che ha annunciato un’imminente richiesta di audizione urgente in Commissione Sanità per affrontare la questione. Di Cuia sottolinea come il reparto, di cruciale importanza per l’emergenza neonatale, dovrebbe contare su quattordici medici, ma attualmente ne sono presenti solo sette e presto potrebbero ridursi a tre.

Il consigliere esprime preoccupazione per le conseguenze potenzialmente drammatiche, poiché la chiusura costringerebbe a trasferire i neonati con patologie gravi verso altri ospedali regionali, come quelli di Bari, Lecce o Foggia, con tutti i rischi che tali trasferimenti comportano. Di Cuia assicura il proprio impegno nel perseguire ogni via possibile per garantire il potenziamento dell’organico e preservare un reparto che rappresenta un’eccellenza della sanità ionica, dove ogni anno nascono circa duemila bambini. “La chiusura sarebbe un inaccettabile schiaffo alla comunità ionica,” conclude Di Cuia.

