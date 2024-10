‘Le Orecchiette che vorrei’ al G7 per le disabilità di Assisi

Il progetto pugliese di inclusione sociale “Le Orecchiette che vorrei” parteciperà al G7 per le disabilità, che si terrà ad Assisi dal 14 al 16 ottobre. Questo prestigioso evento rappresenta un’importante opportunità per porre la disabilità al centro dell’agenda globale, puntando a soluzioni concrete per l’inclusione sociale.

La cerimonia inaugurale, attualmente in corso nella città di San Francesco, è una celebrazione dedicata alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle associazioni che le supportano. I protagonisti saranno i ragazzi autistici del progetto “Le Orecchiette che vorrei”, che domani avranno l’opportunità di incontrare i ministri dei Paesi del G7, durante le sessioni tecniche che si terranno al Castello di Solfagnano.

La Puglia sarà rappresentata da una delegazione composta da Giuseppe Primicerio, ideatore e coordinatore del progetto, Pino Natale, direttore generale della cooperativa San Bernardo, e Lino di Lernia, rappresentante della società Over. Con loro, ci sarà anche Yuri, giovane autistico e simbolo del progetto, che mira a promuovere l’integrazione sociale attraverso la produzione delle tradizionali orecchiette pugliesi.

“Siamo onorati di partecipare a questo evento internazionale. Il nostro progetto ha dimostrato di poter offrire opportunità concrete di inclusione lavorativa per questi ragazzi speciali, contribuendo alla loro indipendenza e al benessere delle loro famiglie”, hanno dichiarato Primicerio, Natale e Di Lernia.

L’obiettivo del progetto è espandere il modello in tutto il mondo, sottolineando l’importanza dell’integrazione lavorativa come “medicina naturale” basata su amore e condivisione. Il primo laboratorio si terrà a Ostuni, con l’aspirazione di coinvolgere sempre più ragazzi autistici in questa iniziativa di solidarietà.

