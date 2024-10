Francavilla Fontana, Giorgia Ribezzo incoronata miss Beauty e miss Modella icilia

Prosegue la scia di successi e, di conseguenza, di “fasce” di bellezza, per la giovanissima modella di Francavilla Fontana, Giorgia Ribezzo. Ad Altamura, in occasione della finale nazionale “Beautiful Day”, la studentessa 15enne, ha conquistato due fasce: quella di “Miss Beauty” e “miss Modella Sicilia”. Giorgia nasce come modella e fotomodella nel 2021 nella Patrik New Fashion Style di Taranto. Ancora una volta la sua bellezza e la sua eleganza è stata premiata dalla giuria e dal pubblico. Molti gli ospiti della serata con Valeria Marini special guest dell’evento.

