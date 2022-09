Ultime ore di ritiro per la Happy Casa Basket Brindisi, che domani sera giocherà un’amichevole con la Gevi Napoli. La Molisana Arena ospiterà quello che possiamo considerare un antipasto del prossimo campionato di Serie A1, con i coach Vitucci e Boscaglia pronti a ricevere le primissime indicazioni dal parquet di Campobasso. Un allenamento congiunto che chiamerà a raccolta tifosi di ambo le formazioni ed appassionati della pallacanestro in generale. Altra amichevole in programma per domenica 4, questa a Scafati contro la Givova. Una volta tornati in Puglia, ci sarà spazio per la presentazione della squadra e per il memorial Pentassuglia, arrivato all’undicesima edizione. Giovedì 8 settembre, infatti, la Scalinata Virgiliana tornerà ad accogliere migliaia di supporters brindisini. Uno scenario suggestivo ed evocativo, utile per dedicare i primi applausi della città adriatica ai nuovi beniamini dell’Happy Casa. Da venerdì 9 a domenica 11, invece, si rinnoverà il consueto appuntamento con il memorial dedicato ad Elio Pentassuglia, a 34 anni dalla tragica scomparsa del 1988. Si partirà venerdì sera con i padroni di casa che sfideranno i montenegrini del Mornar Bar. Questi ultimi, a loro volta, dovranno vedersela con la Gevi Napoli sabato pomeriggio, mentre domenica i campani rinnoveranno lo scontro con la Stella del Sud. Una tre giorni dedicata al ricordo dello storico “Big Elio”, utile anche per mettere benzina nelle gambe.