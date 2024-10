Lazio, Roma e Fiorentina volano in Europa

La Lazio di Baroni continua il suo cammino perfetto in Europa League, centrando la terza vittoria consecutiva. Dopo i successi contro Dinamo Kiev e Nizza, i biancocelesti battono anche il Twente per 2-0 all’Arke Stadion, portandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme al Tottenham. Il match si mette subito in discesa per la Lazio: all’11’ il portiere Unnerstall viene espulso per un fallo fuori area su Dia, lasciando gli olandesi in inferiorità numerica. Nonostante il palo colpito da Marusic, è Pedro a sbloccare il risultato al 35’, su assist di Vecino. Nel secondo tempo, la squadra di Baroni amministra il vantaggio e chiude la partita all’87’ con un gol di Isaksen. Una vittoria preziosa che conferma le ambizioni della Lazio in Europa. TWENTE-LAZIO 0-2: HIGHLIGHTS

Roma, prima vittoria in Europa League: 1-0 sulla Dinamo Kiev

La Roma di Juric trova il suo primo successo in Europa League, battendo la Dinamo Kiev per 1-0. La partita si decide al 23’ con un rigore trasformato da Dovbyk, dopo un fallo su Baldanzi. Nonostante qualche rischio nel finale del primo tempo, i giallorossi gestiscono il vantaggio nella ripresa, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg. ROMA-DINAMO KIEV 1-0: HIGHLIGHTS

Fiorentina travolgente: 4-2 contro il San Gallo

La Fiorentina continua a brillare in Conference League, vincendo 4-2 in casa del San Gallo. Dopo un primo tempo difficile chiuso in svantaggio, la squadra di Palladino ribalta la partita con una grande prestazione nella ripresa. I viola segnano con Quarta, Ikoné (doppietta) e Gosens, mantenendo il primo posto nel girone a punteggio pieno. SAN GALLO-FIORENTINA 2-4: HIGHLIGHTS

CLASSIFICA DOPO LA 3a GIORNATA

