Roberto Mancini non è più il CT dell’Arabia Saudita

La Federcalcio saudita ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto contrattuale con Roberto Mancini, che non sarà più il commissario tecnico della Nazionale dell’Arabia Saudita. La decisione è stata presa in seguito agli ultimi risultati negativi della squadra. In una nota diffusa dalla Federazione, si legge che “Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio saudita e l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale“.

