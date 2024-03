Bari – Un protocollo sperimentale e una sola visita annuale per i braccianti agricoli, per rendere più agili le assunzioni e combattere il caporalato. L’ accordo, con le parti datoriali e la Asl, è stato siglato a Bari in Prefettura.

