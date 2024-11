Lavori allo Iacovone: Comune di Taranto ‘chiede’ la Nuovarredo Arena

Mentre si definiscono gli ultimi dettagli per il passaggio di proprietà del Taranto FC dalla famiglia Giove alla Apex Capital Global, il club si prepara a un cambiamento cruciale anche sul fronte logistico. A partire da lunedì 18 novembre, infatti, inizieranno i lavori di demolizione dello stadio Erasmo Iacovone, lasciando la squadra senza una casa per il resto della stagione.

In questo contesto, il Comune di Taranto è al lavoro per individuare una soluzione: nelle prossime ore potrebbe essere inviata una PEC ai prefetti di Taranto, Paola Dessì, e Brindisi, Luigi Carnevale, per richiedere l’utilizzo della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. L’impianto, gestito da Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, rappresenta la scelta più probabile.

La partita contro il Benevento, in programma sabato 23 novembre alle ore 15.00, potrebbe dunque essere l’ultima occasione per vedere il Taranto giocare nello storico Iacovone, così com’è conosciuto oggi. Un addio che segna l’inizio di una nuova era per la squadra rossoblù.

