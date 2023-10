L’Avellino affonda il Potenza: termina 4 a 1 la sfida del “Partenio”

Ultima gara della settima Giornata di Campionato che vede sfidarsi sul sintetico del “Partenio Lombardi” Avellino e Potenza. Lucani alla ricerca di una prima vittoria lontani dal “Viviani” che significherebbe raggiungere il podio della classifica. Campani che vogliono subito rimediare alla sconfitta in terra siciliana.

In cronaca. Il primo squillo arriva al sesto minuto con Sgarbi che impegna Gasparini alla deviazione bassa. Avellino in vantaggio due minuti dopo con una magia di Gori (1-0) che di tacco non lascia scampo al numero uno rossoblù. Al sedicesimo arriva il raddoppio dei padroni di casa sempre ad opera del suo numero 35 (2-0) che sfrutta al meglio l’assist di Sgarbi per battere l’estremo difensore lucano nell’angolino sinistro. Al ventesimo, però, il Potenza accorcia le distanze con Caturano (2-1) lesto ad approfittare di una mischia in area. Azione da manuale per l’Avellino alla mezz’ora che mette a segno il tris con Sgarbi (3-1) infallibile a tu per tu con Gasparini. Al 45esimo calcio di rigore per l’Avellino per una netta trattenuta in area di Sgraga su Sgarbi: sul dischetto va lo stesso numero 11 (4-1) che realizza la seconda doppietta del match.

Nella ripresa al 47esimo è Gori a provarci da distanza ravvicinata ma questa volta è reattivo Gasparini. Due minuti dopo Asencio in terzo tempo, dagli sviluppi di un calcio di punizione, di testa sfiora la traversa. Gori al 50esimo cerca la tripletta personale ma il suo mancino esce di poco alla destra del palo. Occasione al 63esimo per il Potenza con Caturano che si libera bene ma il suo sinistro rasoterra lambisce il palo. L’ultima occasione del match arriva all’80esimo con Di Grazia, subentrato ad Asencio, che alza troppo il mancino che termina di poco alto sulla traversa.

Se per il Potenza doveva essere la gara della svolta in trasferta, lo è stato. Ma in negativo. Lucani timidi, troppo timidi che cadono sotto i colpi di un Avellino spregiudicato nel primo tempo e che è riuscito a controllare bene il match nei secondi 45 minuti. I Lupi bianco verdi raggiungono a quota 10 punti in classifica i leoni rossoblù che avranno una settimana non facile da gestire aspettando la Turris al Viviani.

IL TABELLINO DI U.S. AVELLINO – POTENZA CALCIO (4-1)

Lunedì 9 ottobre 2023, ore 20.45, stadio “Partenio Lombardi”: 7a Giornata Serie C – Girone C

U.S. AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Ricciardi (71’ Sannipoli), Varela (86’ Tozaj), Palmiero, Casarini (77’ Maisto), Tito; Sgarbi (77’ Pezzella), Gori (71’ Marconi).

A disp.: Pane, Pizzella, Fusco, Mundula, Nosegbe – Susko.

All.: Michele PAZIENZA

POTENZA CALCIO (4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino (15’ Verrengia); Saporiti, Schiattarella (46’ Candellori), Prezioso (82’ Steffè); Gagliano (46’ Volpe), Caturano, Asencio (71’ Di Grazia).

A disp.: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Gyamfi, Armini, Rossetti, Mata.

All.: Alberto COLOMBO

Arbitro: Pezzopane (L’Aquila)

Guardalinee: Pasqualetto (Aprilia) – Laghezza (Mestre)

Quarto Uomo: Graziano (Rossano)

MARCATORI: 7’, 16’ Gori, 20’ Caturano, 30’, 46’ Sgarbi,

AMMONITI: 19’ Cancellotti, 45’ Sbraga

CORNER: 4 – 0

RECUPERO: 3’ – 4’

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp