Taranto-Crotone allo Iacovone, ecco quando si decide

Dopo un mese e mezzo, lo Iacovone dovrebbe tornare disponibile per Taranto-Crotone, in programma alle 16.15 di domenica 15 ottobre. La scorsa settimana, come annunciato dall’assessore Ciraci, sono stati ultimati i lavori di ripristino del sistema si videosorveglianza, messo completamente fuori uso dall’incendio del 3 settembre scorso, divampato al termine del derby con il Foggia.

Secondo indiscrezioni, l’amministrazione comunale ha consegnato alla Prefettura di Taranto tutta la documentazione necessaria per l’agibilità parziale dell’impianto. Parziale perché la Curva Sud non potrà essere utilizzata, probabilmente per tutta la stagione. Questo impedirebbe alle tifoserie avversarie di assistere alle gare in programma allo Iacovone, a meno che non si individui un altro settore.

In ogni caso, la commissione per il pubblico spettacolo effettuerà un sopralluogo nella mattinata di mercoledì 11 ottobre, giorno in cui verrà presa la decisione definitiva.

