Superato lo scoglio agibilità per lo stadio “Franco Fanuzzi” è partita la caccia al biglietto con i poco più di quattromila tagliandi a disposizione per i supporters adriatici più cinquecento riservati ai tifosi della Juve Stabia. Lunghe code presso lo store di viale commenda che resta aperto fino a mezzanotte. Da martedì la vendita continua anche online con il circuito Vivaticket. Nonostante il poco tempo a disposizione si va verso il sold out per la prima sfida del Brindisi tra le mure amiche dopo il ritorno tra i professionisti. Fischio di inizio della alle ore 18.30

