Lav Bari apre uno sportello contro i maltrattamenti sugli animali

BARI – Dopo Trento e Verona, anche Bari si dota del primo sportello territoriale contro i maltrattamenti sugli animali. Il nuovo presidio accoglierà le segnalazioni tramite un numero di telefono (340.3133368), dove la responsabile dello sportello risponderà alle chiamate e prenderà in carico le segnalazioni; inoltre a breve sarà disponibile anche un’app per segnalare circostanze sospette. Il territorio di Bari ha già assistito, in passato, a numerosi casi di maltrattamenti sugli animali, che la sede locale Lav ha gestito con i propri mezzi. Oggi, grazie a uno strumento ufficiale e istituzionalizzato, come quello dello Sportello, potrà occuparsi dei casi in modo ancora più efficace. Nel 2021 la Procura di bari ha gestito 102 procedimenti con 34 indagati; quella di Foggia, 102 con 48 indagati; la procura di Taranto, 72 procedimenti con 24 indagati. Oltre allo sportello, nel colonnato della sede della ex provincia di via spalato è stata inaugurata la mostra “E’ una vita che ti aspetto”, a cura di Daniela Fanelli delegata al randagismo e benessere animale della Città metropolitana di Bari.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp