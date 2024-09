Latina-Foggia 0-0: tante occasioni, Salines ‘fermato‘ dall’incrocio dei pali

Riparte da un pareggio il cammino del Foggia: tante occasioni ma poco cinismo ancora una volta per gli uomini di Brambilla. Solo uno 0-0 al Francioni contro il Latina, che a tratti ha cercato di essere altrettanto pungente.

Nel 4-2-3-1 rossonero le novità dal 1’ non mancano: in porta Perina al posto di De Lucia, spazio anche per Gargiulo ed Ercolani. Ospiti col 3-4-1-2 e l’ex Peterman, in panchina il foggiano doc Padalino.

Non mancano le occasioni già nel primo tempo. Al 4’ girata di Capanni pericolosa, Perina mette in angolo. La risposta arriva all’11’: rasoterra insidioso di Vezzoni. Non sarà l’unica. Al 28’ Salines sfiora di un nulla il vantaggio: calcio di angolo di Emmausso dalla destra ed inserimento che coglie l’incrocio dei pali. Altra buona occasione al 37’: cross di Felicioli, sponda di Murano per la conclusione finale proprio di Emmausso, tentativo parato da pochi passi.

Nella ripresa cresce anche il Latina. Pericolo scampato al 50’; taglio di Di Livio per Capanni Dias, che a tu per tu con Perina in piena area manda fuori e forse era anche con un piede in fuorigioco. Ci prova al 57’ anche Ciko, difesa rossonera e Perina rispondono presente. Risale poi in cattedra il Foggia. Al 67’ taglio di Zunno per Emmasusso, tentativo centrale in piena area. Al 71’ miracolo di Perina su un colpo di testa ravvicinato di Di Renzo. Finale ricco: doppio miracolo di Zacchi. Prima all’84’ su Zunno che calcia al volo di prima intenzione e poi all’89’ su Mazzocco. Colpo di testa a botta sicura, ma la palla non entra. Finisce in parità ma con tanti rimpianti.

