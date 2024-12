Latiano, crollo in via Francavilla: strada riaperta alle auto

LATIANO – A distanza di quattro mesi dal crollo di uno stabile in via Francavilla, la Procura di Brindisi, venendo incontro alle richieste dei commercianti e dei residenti, ha autorizzato l’amministrazione comunale di Latiano ad attivare la viabilità a senso unico di marcia sulla strada. Parte dell’area, con le macerie del palazzo ancora in bella vista, resta sequestrata per consentire gli accertamenti tecnici richiesti dalle complesse indagini.

Crollo in via Francavilla, strada riaperta: “Finalmente”

“Finalmente – scrive su Facebook il sindaco Mino Maiorano – siamo stati autorizzati a permettere la viabilità a senso unico di marcia nei pressi dell’immobile crollato con direzione verso Francavilla”.

Come si ricorderà, lo stabile, che ospitava un supermercato, era crollato lo scorso 30 agosto, per fortuna di notte: una tragedia sfiorata su cui la Procura messapica indaga per comprenderne le cause.

