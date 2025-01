Capodanno, auto in fiamme a Brindisi e ad Ostuni

BRINDISI – Due auto in fiamme nella notte di Capodanno: una a Brindisi, un’altra ad Ostuni. Il primo rogo si è verificato poco dopo mezzanotte, in pieno centro, in via Pisanelli. Sul posto, vigili del fuoco e poliziotti delle Volanti della Questura. Da appurare le cause del rogo: non si esclude un nesso con l’esplosione di “botti”.

Auto in fiamme anche ad Ostuni, all’alba di oggi. A fuoco una Fiat 500 parcheggiata in via Mario Pagano. Fuoco spento dal 115 ed indagini della polizia locale della Città Bianca

