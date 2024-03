Latiano, cinque chili di marijuana in auto: in carcere 32enne

LATIANO – Nel cofano dell’auto, occultati all’interno di due borsone, i militari hanno trovato 5 chilogrammi e più di marijuana e hashish, mentre a casa, insieme al kit per il confezionamento della sostanza stupefacente, più di 4mila euro in contanti. Il nervosismo mostrato durante il controllo è costato caro ad un 32enne di Latiano, fermato dai carabinieri della stazione di Mesagne alla guida della sua autovettura su cui, insieme al conducente, viaggiava anche la sostanza stupefacente. Nel dettaglio, i militari hanno rinvenuto nel mezzo e sequestrato 5 kg di marijuana suddivisa in 6 buste sottovuoto e 50 bustine più piccole, oltre a 66 grammi di hashish suddivisi in sei dosi. Le operazioni di perquisizione sono state poi estese presso l’abitazione del giovane che, al momento del controllo, aveva la disponibilità 4.540,00 in contanti, oltre a un bilancino elettronico di precisione funzionante e vario materiale per il confezionamento della droga.

Droga in auto, in carcere 32enne

In considerazione del quantitativo e delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità dell’uomo e tenuto conto del possesso di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi, agli investigatori dell’Arma è apparso plausibile che le stesse fossero destinate allo spaccio. Ipotesi rafforzata dal ritrovamento del denaro ritenuto provento della vendita della droga.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author