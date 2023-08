L’associazione musicale ‘Giuseppe Chimienti’ festeggia i primi 20 anni

L’Associazione Musicale “Giuseppe Chimienti”, orchestra di fiati autentica eccellenza artistica del territorio pugliese, festeggia i suoi primi 20 anni.

E lo fa con un attesissimo concerto che si terrà il prossimo venerdì 25 agosto alle 19:30 in Piazza IV Novembre a Montemesola, diretto dal Maestro Lorenzo De Felice e presentato dal giornalista Matteo Schinaia, che condusse anche la serata del decennale del 2013.

Canta l’apprezzatissima soprano Flora Contursi, tra le voci più belle del sud Italia.

Costituita nel 2003 da un gruppo di musicisti accomunati dalla volontà di coltivare e proseguire la tradizione musicale montemesolina, l’associazione si è sin dai primi anni distinta come realtà fondamentale per il rilancio culturale di tutta l’area locale e come punto di riferimento delle nuove leve di musicisti.

Dall’Orchestra di fiati “Giuseppe Chimienti” sono nati e si sono formati in questi venti anni diversi importanti musicisti, che si sono imposti anche all’attenzione nazionale.

Uno dei punti di forza dell’associazione è costituito dalla scelta dei repertori, che spaziano dal sacro al lirico-sinfonico, dalle colonne sonore dei film alla musica leggera d’autore, vero e proprio cavallo di battaglia dell’associazione.

Dal 2011 la direzione artistica è affidata al prof. Lorenzo De Felice, musicista di caratura internazionale ed autentico faro di tutta l’associazione, che oramai da anni è parte integrante, tra le varie manifestazioni, della Processione dei Sacri Misteri di Taranto e dei solenni festeggiamenti per la Beata Vergine del Monte Carmelo a Taranto.

“Vecchie generazioni e nuove generazioni a confronto – sottolinea il Maestro – ci aspettiamo tanta gente in piazza e che l’evento incontri il gradimento del nostro pubblico. Noi, come sempre, ce la metteremo tutta”.

“20 anni di musica” dell’Orchestra di fiati “Giuseppe Chimienti” sarà preceduta da una conferenza stampa che si terrà giovedì 24 agosto alle ore 11 presso la sede dell’associazione, in via Roma 37 a Montemesola.

