Madame a Taranto per l’unica data in Puglia

Madame arriva a Taranto: appuntamento domenica 27 agosto sulla Rotonda del Lungomare con il suo Live 2023 a partire dalle ore 21. Si tratta dell’unica data in Puglia, un’esclusiva regionale per l’Orfeo Summer Festival 2023.

Madame ha già conquistato il pubblico anche dal vivo, in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo secondo album “L’amore” è il nuovo progetto dell’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro.

Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

I biglietti si possono acquistare sul sito www.teatrorfeo.it, sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro in via Pitagora 80 tutti i giorni dalle ore 18 in poi (informazioni: 3290779521).

