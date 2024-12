Lacarra su Bove, ‘Sospiro di sollievo, ma colmare vuoto normativo’

La buona riuscita dell’intervento e la ripresa di Edoardo Bove hanno portato sollievo dopo l’angoscia vissuta in diretta TV durante il suo malore. La speranza è di rivederlo in campo, ma ciò che conta davvero è la sua salute e il ritorno alla vita con i suoi cari.

Fondamentale è stato l’intervento tempestivo dei soccorritori e l’operato del personale sanitario. Tuttavia, la sorte positiva di Bove non rappresenta la norma: ogni anno, in Italia, 1.000 giovani under 35 perdono la vita a causa di morte cardiaca improvvisa. Un fenomeno che resta spesso privo di spiegazioni, dato che non esiste una legge che obblighi il riscontro diagnostico in questi casi, a differenza di quanto previsto per la morte improvvisa del lattante e del feto.

“Quasi due anni fa abbiamo presentato una proposta di legge per colmare questa lacuna – spiega Marco Lacarra, deputato PD e componente della Commissione Giustizia –, ma il testo non è ancora stato esaminato. Episodi come quello di Bove dimostrano quanto sia urgente potenziare la prevenzione”.

La proposta, elaborata con il supporto della Società Italiana di Cardiologia e di oltre 50 associazioni riunite dall’Osservatorio Malattie Rare, attende ora di avviare il suo percorso legislativo per prevenire tragedie simili e offrire risposte alle famiglie colpite.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author