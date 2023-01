Lacarra (PD): ‘Sostegno ad appello per liberare Riù’

“Mi ha molto colpito la storia di Riù, il “gorilla triste” dello Zoo Safari di Fasano”, dichiara Marco Lacarra, deputato e segretario regionale del Partito Democratico.

”Riù è arrivato nella struttura del brindisino nel lontano 1994, dopo essere stato strappato alla sua mamma: quasi 30 anni di vita vissuta al servizio dei visitatori, di cui molti trascorsi in solitudine – prosegue Lacarra -. Leggo che 50.000 persone hanno firmato la petizione di Meta Parma che chiede la sua liberazione. Sostengo con forza il loro appello, che rappresenta per me una richiesta di civiltà”.

“Certo, nelle more di una liberazione che mi auguro davvero possa avere luogo, penso che sia un atto di pietà dargli almeno un po’ di compagnia. Per quanto mi compete, sul piano dell’attività parlamentare, ho deciso di contribuire in prima persona a dar voce a chi da anni si batte, anche nel mio territorio, in difesa degli animali e dei loro diritti, purtroppo ancora oggi scarsamente riconosciuti. Nelle prossime settimane darò seguito con atti concreti a questo impegno”, conclude Marco Lacarra, deputato e segretario regionale del Partito Democratico.

