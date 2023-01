FRANCAVILLA FONTANA – Armato di un coltello, avrebbe intimato alla proprietaria di consegnare l’incasso, ma, davanti al rifiuto della donna, ha preferito fuggire via a mani vuote. Caccia al goffo criminale che di prima mattina, non erano neppure le 7, ha cercato il “colpo” alla tabaccheria “Il Vizietto” di via San Vito, a Francavilla Fontana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, allertati dalla titolare nei minuti successivi all’episodio, il furfante avrebbe fatto irruzione a volto scoperto e, con in mano, un coltello. Eppure, alla richiesta di consegnare subito l’incasso, la donna si sarebbe opposta: da qui, la fuga, a mani vuote e sembrerebbe a piedi, per le vie del centro abitato. Sull’episodio indagano ora i militari della locale compagnia, chiamati ad identificare il misterioso criminale.

